"Betreur enorm dat we dit historische moment niet met 24 clubs konden pakken"

"We zijn ver geraakt, maar helaas niet tot op het einde. We kunnen de rechten op dit moment dus niet collectief toekennen. Het proces wordt nu enorm complex, maar we doen voort om het alsnog nog te doen slagen."

"Uiteindelijk moet elke club apart zijn akkoord geven over de individuele verkoop van zijn rechten. 22 clubs hebben dat vandaag gedaan, 2 clubs (Antwerp en Gent) hebben beslist dat niet te doen."

" Dit is een historisch resultaat ", begon Peter Croonen de persconferentie met een positieve noot. "Voor het eerst zijn we boven de kaap van de 100 miljoen euro gegaan en we hebben ook voor het eerst vrouwenvoetbal in de tender betrokken."

"Elke club vindt dat hij te weinig krijgt"

Wanneer het over de specifieke gevallen van Antwerp en Gent ging, moest Peter Croonen over eieren lopen. Maar tussen de regels kon je zijn diepe teleurstelling en zelfs onbegrip proeven.

"Elke club vindt vanuit zijn perspectief dat hij te weinig krijgt. 22 clubs konden daar overheen stappen voor het collectieve goed, 2 clubs niet. Er zijn nochtans voor beide clubs heel veel argumenten die dit akkoord toch aanvaardbaar maken. Ik betreur dan ook dat we dit historische moment niet met 24 konden pakken."

De grootste bekommernis van Antwerp is dat het niet wordt uitbetaald als een club uit de G5 (de beste 5 clubs van de voorbije 5 seizoenen), terwijl het zich wel zo voelt. "Antwerp heeft terecht de ambitie om tot de G5 toe te treden. Het heeft misschien nog 2, 3 of 4 jaar nodig. Vroeg of laat zal dat wel gebeuren."

Croonen beseft dat er de komende dagen nog heel wat over en weer gebeld zal worden. "We staan nu al veel verder dan afgelopen vrijdag. We verliezen de moed niet. Ik ga ervan uit dat we dit nog over de streep trekken."