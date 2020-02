Brecel boekt mooie zege op hoger geplaatste Donaldson in Wales

Luca Brecel pakte de eerste frame met een 70 break. In frame twee kreeg Scott Donaldson (WS-23) de eerste kans, maar het was de 25-jarige Limburger die met onder meer een 43 break frame twee won.

De 25-jarige Donaldson, die dit seizoen de kwartfinales speelde in zowel de Scottish Open als de European Masters, sloeg terug met een 71 break. In een gelijkopgaande vierde frame had Brecel het laatste woord.

Ook in frame vijf kon het alle kanten op. Brecel had genoeg aan de ultieme blauwe bal voor de overwinning, maar Donaldson pakte alsnog de frame. In de volgende frame potte Brecel echter een 83 break weg voor een plaats bij de laatste 32.

Voor een plaats in de achtste finales moet Brecel de Chinees Tian Pengfei (WS-58) bekampen, die de Engelsman Barry Hawkins (WS-11) met 4-0 huiswaarts stuurde.