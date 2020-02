SD Worx verzekert de toekomst van topploeg Boels-Dolmans

Het Boels-Dolmans Cycling Team zag in 2011 het levenslicht en was de voorbije jaren het beste vrouwenteam ter wereld. Het team is al 5 jaar de nummer 1 op de UCI-ranking en veroverde van 2015 tot 2018 met Lizzie Armitstead, Amalie Dideriksen, Chantal Blaak en Anna van der Breggen 4 keer de wereldtitel op de weg.

Op het voorbije WK in Yorkshire kondigden de twee geldschieters aan dat hun doelstellingen bereikt zijn en dat ze na 2020 uit het vrouwenwielrennen zullen stappen. De ploeg van onder meer Jolien D'hoore en Anna van der Breggen heeft de zoektocht naar een nieuwe sponsor dus relatief vlot tot een goed einde gebracht.

Ploegleider Danny Stam: "Ik ben blij dat onze huidige sponsors de klasse hadden om al vroegtijdig aan te geven dat ze de sponsoring zouden stoppen. Dat heeft ons de gelegenheid gegeven om deze nieuwe sponsor te vinden."

"Het enthousiasme van SD Worx is ongekend groot en werkt enorm motiverend op iedereen binnen het team. Het is een groot voordeel dat we nu al weten dat onze toekomst tot en met 2024 gegarandeerd is. Wij kunnen nu gaan bouwen aan de ploeg van de toekomst en weer de nodige stappen zetten.”

HR-dienstenverlener SD Worx, met hoofdzetel in België, stapt dit jaar al in de ploeg als cosponsor. SD Worx pompt van 2021 tot 2024 zijn centen in wat SD Worx Cycling Team zal heten.