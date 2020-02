Belgian Lions missen Bako, Salumu en Van Rossom tegen Litouwen en Denemarken

De Belgische basketbalmannen nemen het op 21 februari op tegen Litouwen en op 24 februari tegen Denemarken. Het zijn de eerste wedstrijden in de kwalificatiecampagne voor het EK 2021. Naast Litouwen en Denemarken zit ook Tsjechië in de groep van de Belgen.

Tsjechië is als co-organisator van het Europees kampioenschap al zeker van zijn EK-ticket. Daarnaast stoten in de groep van de Belgian Lions nog twee andere landen door. Litouwen lijkt een zekerheid, de strijd om het 3e ticket gaat dus wellicht tussen België en Denemarken.

Voor de eerste twee wedstrijden - thuis tegen Litouwen en in Denemarken - kan bondscoach Dario Gjergja geen beroep doen op Jean Salumu en Sam Van Rossom, die allebei geblesseerd zijn. Ook Ismaël Bako is er niet bij. Hij heeft met zijn club Lyon verplichtingen in de EuroLeague.

"Het is moeilijk om Litouwen op dit moment in te schatten", zegt bondscoach Gjergja. "Ze hebben zopas hun hele staf omgegooid. De ploeg bestaat wel uit een mix van ervaren en jonge spelers, die er allemaal zullen voor gaan."

Sportief Manager Jacques Stas klinkt vastberaden. "We gaan volop voor een vijfde EK op een rij. De groep waar we in ingedeeld zijn, vormt uiteraard een uitdaging, maar misschien kunnen we wel meesurfen op de succesgolf van de Belgian Cats."