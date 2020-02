Voetzoeker naast Mignolet kost RSCA één gesloten tribune en 5.000 euro boete

Het gaat om de vakken N0, N1, N2, N3, N4, N5 en N6, waar traditioneel de harde kern plaatsneemt. Anderlecht kan nog in beroep gaan tegen de straf.

RSCA moest zich vorige week voor de Geschillencommissie verantwoorden voor het incident. Bondsprocureur Kris Wagner eiste een boete van 2.500 euro, maar het verdict is een stuk zwaarder.

Vincent Kompany sprong meteen in de bres voor zijn collega bij de Rode Duivels en maande de paars-witte supporters aan tot kalmte en meer respect voor Mignolet.

Eén supporter gooide vlak voor het laatste fluitsignaal een bommetje in het strafschopgebied van Club-doelman Mignolet.

Nog (?) geen match gesloten deuren

Er hing Anderlecht na een uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) een match achter gesloten deuren boven het hoofd, na de supportersincidenten vorig seizoen die de definitieve staking van de match op het veld van Standard inluidden.

Het Bondsparket vroeg om die straf niet effectief te maken. Toch besliste de Geschillencommissie ei zo na om een thuisduel zonder publiek op te leggen.

"De disciplinaire instanties hanteren een nultolerantie. Als een voetzoeker richting een doelman wordt gegooid, moeten we streng optreden. Anderlecht werd de voorbije maanden al vijf keer door deze commissie bestraft wegens het gebruik van pyro", klinkt het.

"En er is die uitspraak van het BAS. In principe wordt die voorwaardelijke straf automatisch tot uitvoering gebracht, maar de Geschillencommissie wenst de match achter gesloten deuren te beperken tot enkele tribunes. We moedigen RSCA aan om de supporters nog meer te sensibiliseren, opdat ze nooit meer pyro gebruiken."