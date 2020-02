Pro League stemt morgen over voetbalcontract van 100 miljoen: Eleven Sports in poleposition

Door het principeakkoord ligt de weg open om woensdag op de algemene vergadering van de Pro League de tv-rechten definitief toe te wijzen.



De vooropgestelde magische kaap van 100 miljoen euro per seizoen was vorige week al gerond, maar omdat er nog geen unanimiteit was over hoe dat bedrag verdeeld moest worden onder de 24 profclubs was er nog geen witte rook omtrent het voetbalcontract.

Het surplus van zo'n 20 miljoen euro in vergelijking met de vorige deal zou voornamelijk over de G5 (de 5 grootste clubs van België: Anderlecht, Club Brugge, Gent, Genk en Standard) verdeeld worden.

De andere ploegen verdelen ongeveer 20 procent van het extra geld. "Al is de realiteit net iets genuanceerder", klinkt het bij de Pro League.

Als er unanimiteit is over het voorstel, kan er meteen overgegaan worden tot stemming over de toewijzing van de mediarechten aan de rechtenhouders.

Eleven Sports zou daarbij in polepositie liggen om de hoofdvogel, namelijk de live uitzendingen van competitie- en bekerwedstrijden, af te schieten.