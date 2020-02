Kersverse papa Antetokounmpo laat match schieten, maar dat deert Bucks niet

Antetokounmpo maakte het blije nieuws wereldkundig met een tweet met een schattige foto: "Liam Charles Antetokounmpo in the house."

Milwaukee had zijn "Greek Freak" niet nodig om de Sacramento Kings met 123-111 in te maken. Het was de 14e zege in hun laatste 15 matchen. Niemand overtreft hun seizoensrapport van 46-7. Vijf keer speelden de Bucks zonder hun 25-jarige Griek, 5 keer wonnen ze ook.

Antetokounmpo is komende zondag kapitein van Team Giannis in het All Star Game. Hij draait weer een ongelooflijk seizoen met gemiddeld 30,0 punten, 13,5 rebounds en 5,8 assists.