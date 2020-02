Jan Vertonghen in de AB voor optreden van Stormzy: "Het was ongelofelijk"

Vertonghen is een fan van Stormzy, net als zijn partner. "Ik volg hem al vanaf het prille begin, toen nog op youtube. Ik probeer nieuwkomers in het genre snel te spotten en te ontdekken. In de UK is Stormzy intussen gigantisch groot. Het was tof om hem eens buiten de UK bezig te kunnen zien."

"Ik luister in Londen in de auto naar StuBru"

"We waren in de AB voor de verjaardag van mijn vriendin. Ik wilde Stormzy per se in Amsterdam of België zien. Hier is de sfeer intiemer dan in Londen. Het was een buitenkansje, want het kwam perfect uit met enkele vrije dagen bij Tottenham", vervolgt Vertonghen.

De Rode Duivel is een liefhebber van de betere muziek. "Ik luister in Londen naar StuBru, in de auto via de app. Soms valt de verbinding wel eens weg en dat irriteert me (lacht). Daar moet misschien eens iets aan gedaan worden. Ik luister sowieso veel naar Belgische radio en muziek."

Nog snel één vraagje ter afsluiting over Vertonghen en zijn werkgever Tottenham, want het beeld van zijn vervanging vorige week en zijn aangeslagen blik op de bank ging de wereld rond.

"Met Tottenham beleven we dit seizoen wat meer ups en downs dan we gewend zijn, maar de laatste wedstrijden hebben we toch goeie resultaten geboekt. We doen het zeker niet slecht. We gaan door in de beker, zitten nog in de Champions League en staan 6e in de competitie. Als je de cijfers bekijkt is het al bij al nog oké."