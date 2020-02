Nog meer blessureleed: André Greipel staat 3 maanden aan de kant

Na de flop bij Arkéa-Samsic in 2019 kreeg André Greipel bij Israel Start-Up Nation in de herfst van zijn carrière toch nog een kans op het hoogste niveau.

Maar Greipel zal niet op de startlijsten van de voorjaarsklassiekers te vinden zijn. De Duitse sprinter heeft op training een schouderblessure opgelopen.

Greipel kwam tijdens zijn training met ploegmakker Rick Zabel ten val. "Er lag water en modder op de weg en ik verloor mijn evenwicht. Mijn voorwiel schoof weg en ik raakte een steen met mijn hoofd en schouder", vertelt Greipel. De Duitser kreeg in het ziekenhuis slecht nieuws: zijn schouder is stevig geraakt en hij moet wellicht onder het mes.

"Dit is een flinke tegenvaller voor André en onze ploeg", zegt teambaas Kjell Carlstrom.

"André was uitstekend begonnen aan zijn seizoen in de Tour Down Under en heeft daar bewezen dat hij een leider is. Met Rory Sutherland en Ben Hermans hebben we al twee renners voor een lange periode verloren. Dit is zeer slecht nieuws."