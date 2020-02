Fed Cup-team bekampt Australië en Wit-Rusland in groepsfase finaleweek

België zat bij de loting in de derde en laagste pot. Uit pot 1 kwam tweede reekshoofd Australië, dat als runner-up van de afgelopen editie automatisch zeker was van deelname. Speerpunt bij de Australiërs is Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld. Wit-Rusland kwam uit de tweede pot. De Wit-Russinnen rekenden in de kwalificaties af met Nederland.

De 12 deelnemende landen werden in de Hongaarse hoofdstad onderverdeeld in 4 groepen van 3. Elke ontmoeting bestaat uit 2 enkelwedstrijden en een dubbelduel. De 4 groepswinnaars stoten door naar de halve finales.

Gastland Hongarije, wildcard Tsjechië en de winnaar en runner-up van vorig jaar (Frankrijk en Australië) waren al zeker van deelname. Daar kwamen de 8 winnaars van de kwalificaties bij. Het team van kapitein Johan Van Herck plaatste zich afgelopen weekend voor de finaleweek na een zege tegen Kazachstan.

Titelverdediger Frankrijk moet in groep A aan de bak tegen Rusland en gastland Hongarije. In groep C vechten de Verenigde Staten, met 18 zeges recordkampioen, Spanje en Slovakije om een plek bij de laatste vier. Tsjechië, Duitsland en Zwitserland vormen poule D.