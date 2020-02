"Binnenkort heeft elke voetbalclub één of meerdere zuurstofcellen"

Sneller herstel dankzij hogere zuurstofconcentratie

"Onder hoge druk krijg je zuurstof toegediend, waardoor er in de cellen stimulatie is van nieuwe bloedvaten. Er is een grotere migratie van rode bloedcellen, waardoor het herstel sneller optreedt."

Niet te verwarren met een hoogtetent uit het wielrennen

Hier en daar wordt de vergelijking gemaakt met een zogenaamde hoogtetent die vaak gebruikt wordt in het wielrennen, maar dat is volgens dokter De Decker iets totaal anders.

"Het is juist totaal het tegenovergestelde van een hoogtetent. Bij een hoogtetent ga je het zuurstofgehalte in de tent lager leggen waardoor je een extra prikkel krijgt in de energiefabrieken in je spieren en in je cellen. Hierdoor krijg je in de nieren een aanmaak van lichaamseigen epo, wat de uithouding zal verhogen."

"Bij de hyperbare kamer van Lukaku ga je juist meer zuurstof toevoegen: 100% zuurstof onder hoge druk. Hierdoor wordt een versterkte migratie van rode bloedcellen die het herstel bevorderen op gang gebracht."

Ook in gebruik is er een verschil. In een zuurstoftent geldt: "Hoe langer erin, hoe groter het resultaat." Bij een hyperbare tank volstaan korte sessies van een kwartier tot vijfentwintig minuten.