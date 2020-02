Vrouwenploeg van Antwerp Giants zet stapje terug: "Eerst de basis versterken"

"We zetten de stap als we er klaar voor zijn"

Reculer pour mieux sauter, zo zou je de beslissing van de Antwerp Giants kunnen omschrijven. Een stapje achteruit om er daarna twee vooruit te kunnen zetten.

Voorzitter Roger Roels: "Anderhalf jaar geleden zijn we op verzoek van de Liga naar de eerste klasse overgestapt. Daar hadden we toen geen recht op, maar er was een club weggevallen."

"Maar sindsdien sukkelen we een beetje met onze eerste ploeg, want we waren niet helemaal klaar voor die stap op organisatorisch, financieel en sportief vlak. We hebben nu beslist om een stap terug te zetten en om zo te kunnen groeien."

"We hadden te weinig jeugd en speelsters om in eerste klasse te spelen. We hebben buitenlandse speelsters moeten aantrekken, maar we bouwen liever onze eigen jeugd uit en zetten dan de stap als we er klaar voor zijn."

"We zweren deze damesploeg zeker niet af. Onze werking groeit elk jaar, maar de eerste klasse is nu een geforceerd gedoe met buitenlanders die er snel zijn bijgekomen. Dat doen we liever niet meer. We willen eerst de basis versterken."