Antwerp bouwt grootste staantribune van België

Na de opening van de nieuwe hoofdtribune twee jaar geleden komt Antwerp met een nieuw project naar voren.

"Tribune 4" zal met 3.800 staanplaatsen de grootste staantribune in de Belgische competitie worden. Daarnaast kunnen nog eens 3.700 supporters zitten. De werken zijn volop aan de gang, volgend jaar al zal de tribune in gebruik genomen worden.

Daarmee is "den Twee" aan haar laatste seizoen bezig. "We wilden Tribune 2 graag nog langer openhouden, maar om in orde te zijn met de UEFA- regelgeving voor Europees voetbal was dit geen optie meer", klinkt het bij Antwerp.

Antwerp hoopt met de nieuwe sfeertribune een waardige vervanger neer te zetten. De tribune wordt, binnen de perken van het reglement, zo dicht mogelijk bij het veld geplaatst. Er wordt ook een katrolsysteem voor tifo's en spandoeken voorzien.

"We steken het vuur en de ziel van het verleden, in de sfeertribune van de toekomst. Een tribune waar onze helse, Engelse sfeer maar al te goed uit de rood-witte verf zal komen."