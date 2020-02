Ann Wauters revalideerde samen met Wout van Aert: "Hij heeft alles van absolute topper"

"Dus Lille is dan misschien niet de grootste overwinning, zoals hij zelf zegt, maar ik denk dat die echt deugd deed. Na al het harde werk weten dat je nog kan winnen, dat doet veel met iemand zijn moreel. Ook al heeft hij sowieso een sterk moreel. Hij heeft al heel zijn carrière getoond dat hij mentaal sterk staat, dat is toch een van zijn krachten."

"Maar er is een groot verschil tussen oefeningen doen in een zaal, waar alles heel gecontroleerd is, en dan toch weer naar buiten gaan: voor hem in het veld, voor mij op een basketbalveld."

"Ik heb hem weken aan een stuk zien trainen, terwijl ik zelf ook mijn oefeningen aan het doen was. Je zag dat hij supersnel vooruitgang boekte. Dat was indrukwekkend."

Wauters: "Omdat we samen revalideerden, heb ik Wout persoonlijk leren kennen. Ik kan me nog heel goed herinneren dat hij de eerste keer binnenkwam na zijn zware val in de zomer. Hij mankte echt. Ik dacht bij mezelf: "Oh Wout, jij hebt ook nog een lange weg af te leggen." Ik heb dat wel enkel gedacht, ik heb hem dat toen niet gezegd."

Wauters werkte bij de bekende kinesist aan haar knieprobleem om weer wedstrijdfit te worden om met de Belgian Cats haar olympische droom te beleven. Wout van Aert was er aan de slag na zijn horrorcrash in de Tour de France.

Berteele: "Onvoorstelbaar, Van Aert ligt 2 maanden voor op schema"

Carl Berteele, die andere gast in De Tribune en als wielerman ook goed geplaatst, bevestigt dat Van Aert veel voorligt op zijn schema: "Het is onvoorstelbaar. Ze hadden bij Jumbo-Visma een schema opgebouwd, toen hij geblesseerd raakte. De bedoeling was om weer fit te zijn tegen de Dauphiné, dat is in juni. Nu zeggen ze dat ze 2 maanden eerder mikken: hij zal er staan tijdens de aprilklassiekers."

Wauters is niet verrast: "Als je zag, hoe hij zijn oefeningen deed. Hij had toch een bepaalde focus en sowieso is hij een supertalent. Daar kunnen we niet om heen. Hij heeft dat lijf gekregen en daar doet hij ook veel mee."

"Ik denk dat hij alles heeft om echt die absolute topper te zijn. En zo zijn er niet veel. Hij heeft zijn lichaam meegekregen, maar hij kan ook hard afzien, hij heeft die bepaalde focus én hij is mentaal zo sterk. Dan heb je alle ingrediënten voor een echte topper."

De twee hebben trouwens nu nog contact, want de veldrijder is vorige week gaan kijken naar de Cats. Wauters: "Ik had zijn vrouw ondertussen ook leren kennen en zei vertelde me dat ze vroeger ook basketbal heeft gespeeld. Ik heb ze dan met veel plezier uitgenodigd. Het is heel plezant dat ook andere sporters je komen aanmoedigen. Er waren er heel wat: Kim Clijsters, Kim Gevaert, de Cheetahs,... Het is leuk om die steun te voelen. En het is ook nodig om in ons klein sportlandje elkaar die steun te tonen."

Is Wauters ook supporter van Van Aert, wou Berteele weten? "Ik ben nog niet uitgenodigd geweest, wie weet bij deze", lachte de Belgian Cat. "Maar nu ik hem iets persoonlijker ken, kijk ik toch met een ander oog naar de koers."