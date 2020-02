"De Belgian Cats missen ettertjes en die heb je nodig op de Spelen"

"Deze ploeg hoeft van niemand bang te zijn"

Voormalig Belgian Lion Ronny Bayer treedt Hendrickx bij: "Het is een unicum en ik heb er met grote ogen naar gekeken. Deze Belgische ploeg hoeft van niemand bang te zijn. De Belgian Cats kunnen tegen elke ploeg hun mannetje staan. De kwartfinales bereiken op de Olympische Spelen, dat lijkt me een haalbaar doel."

"De kwalificatie voor de Olympische Spelen was echt de kers op de taart en het is fantastisch dat ze weer een stap verder staan. Voor alle speelsters is dit een kinderdroom die uitkomt", weet ex-Belgian Cat Sofie Hendrickx, die afgelopen weekend cocommentaar gaf bij Sporza.

Wat kan er nog beter?

Ronny Bayer: "Julie Allemand is een speerpunt. Zij zal altijd zo'n 30 minuten spelen. Carpreaux is heel onstuimig. Ze lijdt meer balverlies dan ze assists geeft. Als die ratio negatief is, dan speel je beter niet."

Dat stelde ook basketbalcoach en analist Pascal Meurs vast. "Die positie is een groot probleem. Er waren dit weekend twee sleutelmomenten waar je zag dat de bondscoach niet het vertrouwen had om Carpreaux in te brengen en Allemand rust te gunnen. Haar statistieken waren ook niet goed: 9 balverliezen in ruim 20 minuten, dat is dramatisch voor een point guard."

Sofie Hendrickx: "België heeft wel heel mooi basketbal laten zien, maar soms geen 40 minuten lang. Het wordt belangrijk om die constante meer in het spel te krijgen. Daarnaast zag je ook dat Julie Allemand als spelverdeelster heel veel op zich moest nemen en dat het moeilijk was om af te lossen op die positie."

Zijn dat kopzorgen voor de bondscoach? "Dat is een luxeprobleem", weet Meurs. "En we mogen ons gelukkig prijzen dat we kritisch mogen zijn. Dat betekent dat we op de goeie weg zijn. Als we uitgeschakeld waren, zaten we nu thuis en zouden we die zorgen niet hebben."

Pascal Meurs: "Je moet speelsters hebben die van de bank komen en een wedstrijd kunnen omgooien. Julie Vanloo of Hind Ben Abdelkader kunnen dat, net als Laure Resimont. Die zat wel in de selectie, maar heeft geen minuut gespeeld, terwijl er toch momenten waren waarin niemand aanvallend iets kon creëren."

Kan een Julie Vanloo - niet geselecteerd voor het kwalificatietoernooi - dit probleem oplossen? "Julie heeft in het verleden altijd goed haar job gedaan", vindt Sofie Hendrickx. "Zij heeft nu een moeilijk moment gehad en misschien heeft ze ook nagedacht over bepaalde zaken. Ik denk dat Vanloo op dit moment echt nog een meerwaarde kan zijn voor de nationale ploeg."

"Cats hebben moeite met fysieke tegenstanders"

Sofie Hendrickx: "Die fysiek spelende landen liggen België inderdaad minder. Maar het is ook wat afwachten om te zien in welke poule de Cats zullen terechtkomen op de Spelen. Ik weet niet of het een prioriteit is voor deze ploeg. Ze moeten ook gewoon uitgaan van hun eigen sterkte."

"Canada speelde erg fysiek en dat soort basketbal zul je in Tokio nog wel krijgen in enkele wedstrijden. Dat zit van nature niet in deze Belgische ploeg. Het is heel belangrijk om in de voorbereiding een aantal wedstrijden te spelen tegen teams die heel fysiek spelen."

Rik Samaey stelde ook vast dat de Belgian Cats moeite hadden met het fysieke spel van onder meer de Canadese vrouwen. "Emma Meesseman en Kim Mestdagh werden aan banden gelegd en dan had België het moeilijk om een derde optie te vinden. De Cats hebben geen ettertjes in de ploeg die je wel eens nodig kunt hebben", merkt Samaey op.

De rol van Ann Wauters

Als je enkel afgaat op de statistieken maakte Ann Wauters niet de beste beurt afgelopen weekend. Pascal Meurs, gespecialiseerd in statistieken, legt uit: "Als je naar haar +/- kijkt: die was -36 over 3 wedstrijden. Dat betekent concreet dat de andere ploeg 36 punten is uitgelopen in de 25 minuten waarin Ann Wauters op het terrein stond. Dat is natuurlijk een heel straffe statistiek, maar we weten allemaal dat dat ook niet alles zegt."

"Ik wil zeker geloven dat Wauters nog een waarde voor de ploeg heeft. Als je me vraagt of ze mee naar de Spelen moet, dan zeg ik volmondig ja, omwille van de andere functie die ze binnen het team heeft. Maar dan moet je ook wel keuzes maken. Wauters én Massey is - naast Linskens - een 5-speelster te veel in de selectie, dat opent de mogelijkheid om Vanloo of Ben Abdelkader mee te nemen."

Rik Samaey: "Statistisch gezien moet het beter om nog een belangrijke rol te hebben op het terrein, al kan een speelster met zo'n carrière en met die uitstraling wel nog een zeer belangrijke functie hebben. Maar om op het veld nog een belangrijke rol te hebben, daarvoor moet het beter."