Movistar laat Amador na juridisch getouwtrek nu toch gaan (naar Ineos?)

Andrey Amador leefde de voorbije maanden in onzekerheid. Vorige zomer maakte zijn team Movistar bekend dat de Costa Ricaan zijn contract verlengd had, maar eind september kwam Amador met een ander verhaal op de proppen.

De Costa Ricaan had zijn zinnen gezet op een overgang naar Ineos, maar Movistar voelde zich in zijn hemd gezet. Movistar hekelde vooral de dubbele pet van makelaar Giuseppe Acquadro en legde de bal in het kamp van de Internationale Wielerunie UCI, dat een oordeel moest vellen over de zaak met twee contracten.

Movistar liet verstaan dat Amador zich kon vrijkopen om naar Ineos te vertrekken en die voorwaarde lijkt nu ingewilligd. De Spaanse formatie gaf vandaag mee dat er na 11 jaar een einde komt aan het verblijf van Amador bij de ploeg van Alejandro Valverde. Niets lijkt een overgang naar Ineos dus nog in de weg te staan.