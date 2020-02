Vangramberen blesseerde zich tijdens "Wereldrecord" over de zevenkamp: "Tonlopen doe ik nooit meer"

Vanavond gaat Maarten Vangramberen dieper in op het wereldrecord van Jackie Joyner-Kersee. De Amerikaanse atlete leverde in 1988 de strafste prestatie ooit in de zevenkamp. Kan Nafi Thiam dit ooit overtreffen? En wat maakt meerkampers zo bijzonder?

"Het is de allereerste keer dat we ons licht laten schijnen op een wereldrecord bij de vrouwen. Dat maakt de uitzending van vanavond heel interessant", zegt Maarten Vangramberen. "En natuurlijk is er met Nafi Thiam ook een Belgische link. Het wereldrecord staat op 7.291 punten. Thiam schuurt er met 7.013 relatief dicht tegenaan. Toch zegt ze dat dit record nog geen doel is voor haar." "We mochten voor deze aflevering filmen op een (sprint)training van Nafi Thiam. Normaal blokt ze dat heel hard af, maar voor ons maakte ze een uitzondering. Thiam is altijd heel voorzichtig in haar uitspraken, net hetzelfde over dit wereldrecord. Ze wil eerst olympisch kampioene worden en wil dan wel zien." "Een ander geluid is er te horen bij haar coach Roger Lespagnard. Hij gelooft heel hard dat ze het ooit zal verbreken."

"Meerkampers hebben een ontzettend groot leervermogen"

Meerkampers moeten 7 verschillende disciplines onder de knie krijgen. Bij de mannen zijn er dat 10. Wat is dan de ideale lichaamsbouw? Maarten Vangramberen: "Voor deze aflevering hebben we Hanne Maudens onder een scanner gelegd die het spiertype kan bepalen. Maudens bleek vrij explosief te zijn, een typisch profiel voor een meerkampster." "Om alles wat inzichtelijker te maken, hebben we een nieuwe driekamp ontwikkeld waarbij ik het mocht opnemen tegen Thomas Van Der Plaetsen, onze beste tienkamper. We moesten bekertjes stapelen, gooien met een bal en een evenwichtsoefening doen op een ton." "Wat stelden we vast? Dat we allebei vooruitgang boekten, maar dat bij mij de skills na een korte pauze volledig weg waren. Bij Thomas Van Der Plaetsen bleven die overeind en werden ze zelfs beter. Conclusie: meerkampers hebben gewoon een ontzettend groot leervermogen."



Wat je vaak merkt, is dat de meeste wereldtoppers in de meerkamp ook uitblinken in een individuele discipline. Zo draait Nafi Thiam mee in het hoogspringen, Jackie Joyner-Kersee werd in 1988 olympisch kampioene in het verspringen. Maarten Vangramberen

"Wat je vaak merkt, is dat de meeste wereldtoppers in de meerkamp ook uitblinken in een individuele discipline. Zo draait Nafi Thiam mee in het hoogspringen, Jackie Joyner-Kersee werd in 1988 olympisch kampioene in het verspringen." "Maar de pure krachtproeven? Daarin komen ze te kort. Bij het kogelstoten zitten ze er allemaal wel ver af, omdat ze absoluut niet de juiste morfologie hebben. Logisch, want je kunt niet én hoogspringen én veel massa hebben."

"Thomas Van der Plaetsen heeft me flink uitgelachen"

Op de vraag welke discipline Maarten Vangramberen zelf niet graag doet, is het antwoord snel gegeven: "Tonlopen! Voor de evenwichtsoefening van onze driekamp moesten we op een rollend olievat een traject afleggen. Dat moest eigenlijk op blote voeten, maar ik hield aanvankelijk mijn schoenen aan." "Ik had geen grip en ben geweldig op mijn rug gevallen. Er was zelfs een bluts in de ton. Ik heb er nog 3 weken last van gehad. Thomas Van Der Plaetsen heeft me er flink mee liggen uitlachen."

Met schoenen aan gaat Maarten tegen de korst: