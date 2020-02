Van Tichelt: "Groeicurve van Casse is uitzonderlijk, hij kan olympisch goud winnen"

Judoka Matthias Casse (-81kg) veroverde gisteren in Parijs zijn eerste titel in een grandslamtoernooi. Trainingspartner Dirk Van Tichelt is onder de indruk: "Mathias heeft in Parijs bevestigd dat hij écht goed is."

"Bij Matthias Casse gaat het allemaal heel snel"

Dirk Van Tichelt was zelf in Parijs om punten te sprokkelen voor een olympisch ticket, maar moest na zijn eerste kamp al afdruipen. Daags nadien zag hij hoe zijn trainingspartner Matthias Casse zijn uitstekende vorm verzilverde. "Het grandslamtoernooi in Parijs is een heel groot toernooi. Alle landen zijn hier op de afspraak en de sfeer zit er altijd goed: meer dan 14.000 supporters komen hier naar het judo kijken", vertelt Van Tichelt. "Het is fantastisch dat 18 jaar na Koen Sleeckx nog eens een Belg kan winnen in Parijs. Matthias bevestigt zo ook dat hij écht goed is. Hij is zeker een van de topfavorieten voor goud in Tokio." Casse wordt volgende week 23 jaar. Dat hij op die leeftijd al zulke successen haalt, heeft Van Tichelt wel verbaasd: "Zijn groeicurve is uitzonderlijk. Normaal stijgt die vorm langzamerhand, maar bij Matthias is het allemaal heel snel gegaan." "Ik heb hem 4 jaar geleden meegenomen als sparringpartner naar de Olympische Spelen van Rio en zag toen al dat hij potentieel had. Maar je moet het natuurlijk zelf nog waarmaken."

"Matthias is geen dommerik, hij is op en top professional"

Van Tichelt kent Casse als geen ander. De laatste jaren trainden de twee heel vaak samen en daar ligt volgens Van Tichelt de basis van het succes. "Matthias is heel competitief ingesteld. Elke training eindigt bij ons met een echt gevecht en daar gaat hij telkens tot het uiterste." "Hij werkt heel hard en dat loont als je zoveel talent hebt. Maar met talent en kracht alleen kom je er niet in het judo. Ook op technisch vlak gaat hij tot het uiterste en wil hij altijd bijleren. Als de coach of ik Matthias tips geven, pikt hij die heel snel op. Het is geen dommerik en hij is een op en top professional."

Waar moet de vicewereldkampioen zich dan nog bijschaven? "Geen enkele judoka beheerst alle technieken en de regelmenten veranderen ook af en toe. Het is belangrijk om je judo daar op af te stemmen. Gelukkig is Matthias een heel veelzijdige judoka, iets wat eigenlijk typisch Belgisch is," zegt Van Tichelt.

Ondanks de vele trainingen samen relativeert Van Tichelt zijn aandeel in de successen van Casse: "Ik ben heel blij dat ik met hem kan trainen en hem door de jaren heel wat heb kunnen sturen, maar dit is enkel zijn verdienste. Hij zal wel veel van mij geleerd hebben, maar dat kon hij bij iemand anders ook. Ik ben blij dat hij mijn sparringpartner is, maar hij heeft het vooral zelf gedaan."

Casse postte gisteren nog een foto samen met Van Tichelt en de gouden medaille, maar stevig hebben ze die overwinning niet gevierd. "Matthias was helemaal uitgeput en had het vooral druk met alle felicitaties te beantwoorden. Vandaag doen we nog mee aan de stage hier in Parijs, dus we hebben het gisteren rustig gehouden op de kamer."

Wie is Matthias Casse?

Vorig jaar ging Sporza al eens langs bij Matthias Casse voor onze Youtube-reeks New Kids on the Block. Wie is de Europese Kampioen? Ontdek het in onderstaande video:

"Samen met Matthias naar Tokio afreizen"