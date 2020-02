Titelverdediger Brazilië mag naar de Spelen na zege tegen rivaal Argentinië

Brazilië moest op de slotdag van het vierlandentoernooi in Colombia winnen van Argentinië, dat al gekwalificeerd was, om zeker te zijn van kwalificatie.

Een doelpunt van Paulinho in de twaalfde minuut zette de beloften van de Seleçao meteen op koers. Matheus Cunha, aanvaller van RB Leipzig, legde de wedstijd daarna met twee doelpunten in een beslissende plooi.

Met de overwinning mag de U23 van Brazilië haar olympische titel verdedigen in Tokio. Slecht nieuws voor Uruguay, dat gastland Colombia versloeg, maar op 1 punt van Brazilië strandt.



In totaal nemen zestien landen deel aan het voetbaltoernooi in Tokio. Voor Europa zijn dat Frankrijk, Duitsland, Spanje en Roemenië.