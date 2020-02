Thibaut Courtois is voor het eerst Speler van de Maand in Spanje

Vorig seizoen beleefde Real Madrid een rotseizoen, maar deze jaargang doet de Koninklijke met succescoach Zinédine Zidane weer helemaal bovenaan mee. En daar heeft Courtois meer dan zijn verdiensten in. Hij slikte in januari maar 1 goal in 3 competitiewedstrijden.

Courtois begon 2020 met een briljante partij op Getafe (0-3), kreeg 1 tegengoal tegen Sevilla (2-1) en dankzij een nieuwe clean sheet bij Valladolid (0-1) kwam Real op kop. Daar staat het nu nog steeds met 3 punten meer dan Barcelona.

In januari had Courtois ook een groot aandeel in de gewonnen Supercup in Saudi-Arabië.