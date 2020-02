Cruciale week voor Roeselare: "2x winnen en we staan in kwartfinale Champions League"

Roeselare staat momenteel nog 3e in zijn groep, maar ontvangt vanavond nummer 2 Friedrichshafen. "We zijn daar vrij vlot gaan winnen", weet Hendrik Tuerlinckx nog. "Zij hebben ook niet de beste vorm dit seizoen, zijn zoekende in hun eigen competitie."

"Maar Friedrichshafen heeft weinig te verliezen en ik heb in het verleden al meegemaakt dat ploegen net dan het gevaarlijkst zijn."

"De beste 3 tweedes mogen door. Als we nog 2 keer de volle buit pakken, komen we in aanmerking voor de kwartfinales", schat trainer Steven Vanmedegael in.