Zoon Pelé: "Mijn vader is depressief, want hij schaamt zich dat hij niet meer kan stappen"

In Brazilië is Pelé nog altijd een volksheld, maar volgens zijn zoon Edinho zal de voormalige voetbalster zich vanaf nu niet veel meer onder de mensen mengen.

Pelé sukkelt al een tijdje met zijn heup, waaraan hij zich al een paar keer liet opereren. "De revalidatie na zijn laatste operatie is niet optimaal verlopen", vertelt Edinho. "Hij kan zich moeilijk bewegen en dat maakt hem wat depressief."

"Je kunt je dat wel voorstellen: hij was altijd de koning, een imposante figuur en vandaag kan hij niet meer goed lopen. Hij schaamt zich voor zijn toestand."

Pelé kan zich nog voortbewegen, maar enkel met een rollator. "Hij kan niet normaal lopen. Het is een klein beetje verbeterd, maar het gaat nog altijd moeizaam. Hij wil niet meer buitenkomen. Hij doet bijna niets meer. Hij is een gevangene in zijn eigen huis."