VIDEO: "Robot" Robertson steekt 18e rankingtoernooi op zak, zijn 2e op 3 weken

Dit seizoen is het de 2e titel voor Robertson, 2 weken geleden was hij ook de beste in het European Masters. Bijna had de wereldkampioen van 2010 3 titels op 3 weken tijd gewonnen. In de finale van het German Masters moest hij vorige week het onderspit delven tegen Judd Trump. (lees voort onder tweet)

Toch knokte Dott zich nog terug in de partij, maar verder dan 9-8 kwam hij niet. Voor Robertson is het al de 18e rankingtitel. Alleen Ronnie O'Sullivan en Stephen Hendry (allebei 36 titels), John Higgins (30), Steve Davis (28) en Mark Williams (22) doen beter.

Alleen in het begin van de partij kwam Dott even op voorsprong (1-2). Daarna was de killer van Ronnie O'Sullivan in de kwartfinale altijd op achtervolgen aangewezen. De avondsessie vatte hij met 5-3 achter aan. Tot 6-5 hield "The Pocket Dynamo" Robertson in het vizier. Daarna won "The Thunder from Down Under" 3 frames op rij en leek het afgelopen.

Robertson liet in de finale in Cheltenham (Engeland) 5 centuries optekenen - 127, 110, 107, 142 en 101 - en ook nog breaks van 55, 63, 58, 69 en 69. Dott hield het met 56, 62 en 88 heel wat meer bescheiden.

"Neil is zeker de verdiende winnaar. Hij speelde als een robot"

Voor de 42-jarige Dott blijft het voorlopig bij 2 titels: in 2006 werd hij wereldkampioen, een jaar later won hij het China Open. In 2010 kwam hij nog dicht bij een tweede wereldtitel, maar verloor hij de finale met 18-13 tegen Robertson.

"Neil wint elke week wel een toernooi, ik eens om de 14 jaar", grapte Dott. "Ik had in deze finale nooit het gevoel dat ik hem iets in de weg kon leggen. Hij speelde fenomenaal en ik was al blij dat ik kon aanklampen. Eigenlijk speelde ik zelf best goed, maar hij leek wel een robot. Op het einde verloor hij dan toch wat van zijn pluimen en kreeg ik wat hoop, maar Neil is zeker de verdiende winnaar."

Robertson beaamde: "Het ging heel goed en bij 9-5 dacht ik dat de klus geklaard was. Eén minder positioneel shot veranderde alles. Hij ging dan ook nog eens geweldige safety's leggen en ik kreeg geen enkele kans meer. Ik kreeg al zin om naar huis te gaan. De zenuwen gingen me ook parten spelen en ik stapelde de missers op. Al wat ik nog kon, was hopen dat hij toch eens in de fout zou gaan. Dott is niet voor niets wereldkampioen geweest en het is fijn om te zien dat hij opnieuw zo goed is. We gaan hem zeker nog in finales zien."

De zege bracht Robertson 100.000 pond (118.000 euro) op, voor Dott was er 40.000 pond (47.000 euro). Op de Order of Merit blijft Robertson de nummer 2, na Judd Trump. Dott boekte 2 plaatsjes winst en is nu 19e op de wereldranglijst.

Vandaag al gaat in Cardiff het Welsh Open van start. Daar is Robertson de titelverdediger. "Na 3 finales op een rij zit ik wel een beetje op mijn tandvlees. Ik weet niet hoelang ik zo nog door kan gaan. In Wales ga ik proberen alle partijen kort te houden: snel winnen, of snel verliezen."