Coronavoorzorg in de Aziatische Champions League: mondmaskers verplicht voor supporters

De Zuid-Koreaanse kampioen Jeonbuk Motors komt in het eerste duel uit tegen de Japanse kampioen Yokohama F. Marinos.

Naast de verplichte maskers wordt ook de lichaamstemperatuur van elke toeschouwer opgemeten. Fans die de wedstrijd willen bijwonen, mogen de thermometer niet hoger dan 37,5 graden laten oplopen.

De beslissing van de AFC is één van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Vorige week al werden de Champions League-wedstrijden van drie Chinese clubs uitgesteld. Die matchen zullen in april en mei doorgaan. De voetbalcompetitie in China ligt sowieso stil door het virus.