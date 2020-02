Ineos wordt hoofdpartner van Mercedes in F1: "We zitten hier voor de lange termijn"

"We zitten hier voor de lange termijn", zei teambaas Toto Wolff in de Royal Automobile Club in Londen. "De overeenkomst met Ineos bevestigt onze wens om door te gaan met onze succesvolle reis."

Naast het wielrennen komt Ineos nu ook in de Formule 1 op de voorgrond. Als hoofdpartner staat de naam van het concern in het rood onder meer op de voorvleugel en de luchtinlaat boven de cockpit.

Vandaag werd alvast de kleurstelling van de bolide voor komend seizoen getoond, vrijdag presenteert Mercedes officieel de nieuwe auto van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.