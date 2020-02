Olympische droom Cavendish gaat vliegen na niet-selectie voor WK

Mark Cavendish heeft al langer een voorliefde voor de baan. 4 jaar geleden in Rio veroverde hij nog zilver in het omnium. In Tokio had hij gehoopt deel te kunnen nemen in de ploegkoers.

Cavendish reed de voorbije jaren heel wat zesdaagses in de winter, maar aan officiële evenementen zoals WK's en Wereldbekers nam hij recentelijk niet deel. Omdat de Britse bondscoach hem er ook niet bijneemt voor het WK in Berlijn moet Cavendish zijn olympische droom opbergen.

Zo sluit hij zijn rijke carrière meer dan waarschijnlijk af zonder olympische titel. In Peking was hij de enige renner van de Britse baanploeg die geen medaille veroverde. Hij nam er deel aan de ploegkoers met Bradley Wiggins, maar de topfavorieten stelden er teleur.

In Cavendish' nadeel speelt dat hij enkel inzetbaar zou zijn in de ploegkoers, terwijl zijn concurrenten ook nog uitgespeeld kunnen worden in de ploegachtervolging. Ethan Hayter en Ollie Wood worden nu wellicht het Britse duo voor Tokio.