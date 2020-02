Leuven organiseert komende zomer WK mountainbike eliminator

Eliminator is een korte, spectaculaire sprintvariant van het mountainbiken. In wedstrijden per 4 stoten de eerste 2 door naar de volgende ronde, de laatste 2 vallen af.

Ons land mag zo voor het tweede jaar op rij het WK eliminator organiseren. Op het vorige WK in Waregem eindigde de Belg en voormalig wereldkampioen Fabrice Mels op de vijfde plaats. De titels gingen naar de Fransman Titouan Perrin-Ganier en de Italiaanse Gaia Tormena.

Het volgende jaar organiseert de stad een Wereldbekermanche van de discipline. Ook de finish van het WK wegwielrennen zal in 2021 in Leuven liggen.