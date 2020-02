1 jaar na zijn broer moet ook Jimmy Turgis stoppen met koersen door hartafwijking

2 jaar geleden beleefde de familie-Turgis een uniek seizoen. Met Anthony, Jimmy en Tanguy Turgis reden 3 broers samen in het profpeloton.

De toen 19-jarige Tanguy Turgis schreef zelfs wat wielergeschiedenis door als eerste tiener sinds 1962 Parijs-Roubaix uit te rijden. Maar op het einde van het seizoen werden hartritmestoornissen vastgesteld bij Tanguy, waardoor de piepjonge renner definitief moest stoppen met koersen.

Nu blijkt ook dat de oudste van de 3 broers, Jimmy Turgis, een hartafwijking heeft. Zijn team B&B Hotels-Vital Concept maakte bekend dat Jimmy daardoor ook definitief de fiets aan de haak hangt.

"Ik heb een hartafwijking die erger wordt bij intensieve inspanningen. Het is dus onmogelijk om voort te doen met sport op topniveau", reageert Jimmy Turgis.



Zo blijft met Anthony Turgis nog 1 fietsende broer over in het profpeloton. De 25-jarige Anthony rijdt bij Total-Direct Energie en eindigde vorig jaar nog 2e in Dwars door Vlaanderen, na Mathieu van der Poel.