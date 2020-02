Halvefinalist David Goffin blijft 10e op de ATP-ranglijst

Goffin haalde vorige week de halve finales in Montpellier, waar de Canadees Vasek Pospisil hem versloeg. Pospisil, die begin 2019 6 maanden out was met een herniaoperatie, boekte 28 plaatsen winst naar 104. Pospisil verloor de finale in Frankrijk van Gaël Monfils, de nummer 9 van de wereld.

Kimmer Coppejans, de Belgische nummer 2, stijgt van de 162e naar de 153e plaats. Coppejans bereikte de halve finale in de Challenger van Launceston, in Australië.

Bij de vrouwen was er vorige week interlandtennis met de Fed Cup. Daardoor waren er amper wijzigingen. Elise Mertens behoudt haar 19e plek.