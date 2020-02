Anderlecht-revelatie Colassin geopereerd, is zijn seizoen voorbij?

Vanuit het niets speelde Antoine Colassin zich sinds de match tegen Club Brugge in de ploeg van Anderlecht. Met 3 goals in 4 matchen leek Anderlecht eindelijk zijn doelpuntenmaker gevonden te hebben.

Maar Colassin speelde de voorbije weken ook met pijn aan zijn enkel en die heeft hij nu in Antwerpen onder handen laten nemen. "De operatie is goed verlopen, de chirurg is tevreden", zegt zijn vader Laurent aan Le Soir.

Colassin zou 2 à 3 maanden moeten revalideren. Dat betekent dat hij mogelijk pas laat in de play-offs (of misschien zelfs niet meer) weer in actie zal komen. Afwachten of dat dan Play-off I of Play-off II wordt.