Het geheim van de Belgian Cats? "Het is een vriendinnengroep"

"Tussen 2010 en 2015 was het nog een beetje amateuristisch"

"In 2017 wonnen de Cats op hun eerste EK meteen brons. Op dat elan is de ploeg blijven voortgaan. De olympische selectie is nu de kers op de taart van een groeiproces dat amper 5 jaar heeft geduurd."

"Tussen 2015 en 2017 is een kerngroep gebouwd. De helft van de spelers kende Mestdagh van bij zijn team Ieper. Emma Meesseman was er toen ook al bij. Die selectie is uitgegroeid tot een vriendinnengroep."

Waarom was het in het verleden zo moeilijk voor de Belgische basketbalvrouwen om zich te kwalificeren voor de Spelen? "Tussen 2010 en 2015 ging het er bij de Cats nog een beetje amateuristisch aan toe."

"In de auto besefte ik dat ik een beetje sportgeschiedenis meegemaakt heb met een vrouwenploeg in België. Dat deed heel veel deugd", zegt Berteele.

"In de rol van underdog kunnen Cats dicht bij medaille komen"

Wat kunnen de Cats op de Spelen? "Voor de kwalificatie werd altijd gezegd dat het moeilijker is om op de Spelen te geraken dan te presteren op de Spelen zelf", zegt Berteele.

"Straks is er een loting waarbij 12 teams in 3 groepen worden ingedeeld. België is de nummer 9 van de wereld. 6 teams op de Spelen staan boven België op de wereldranking."

"Sowieso zal België in de loting een topland in zijn groep krijgen à la de Verenigde Staten, Australië of Spanje. Daarachter is veel mogelijk. Als België 2e eindigt in zijn groep, staat het in de kwartfinales. Dat moet minimaal het doel zijn, vind ik."

"In de kwartfinales is het dan erop of eronder. Zoals de Cats blijven groeien, zullen ze misschien wel heel goed zijn op de Spelen. In hun rol van underdog is de halve finales dan misschien wel mogelijk en staan ze dicht bij een medaille."