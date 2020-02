Bondscoach Mestdagh: "Als alles meezit in Tokio is brons mogelijk"

De Belgian Cats pakten gisteren in Oostende hun ticket voor Tokio, de ontlading was groot. "Er was veel emotie en vreugde, maar we hebben het toch beschaafd gehouden. Het besef van wat we gerealiseerd hebben, zal de komende dagen nog wat moeten doordringen. We hebben geschiedenis geschreven met het Belgische damesbasketbal. Dat is fantastisch", zegt Philip Mestdagh, die een groot deel van zijn olympische huiswerk al klaar heeft.

"In november hebben we al een scenario uitgeschreven voor als we ons zouden plaatsen. Het programma ligt klaar, al moeten er nog veel zaken ingevuld worden. We willen goeie toernooien spelen tegen sterke tegenstanders. Daarvoor komen nu al uitnodigingen en voorstellen binnen. Onze voorbereiding zal half juni van start gaan."

"Die wedstrijden tegen toplanden hebben we nodig om beter te worden. We moeten nog leren om fysieker te spelen, niet alle speelsters zijn dat gewend. Om het volledige team beter te maken, moeten we echt goeie landen vinden om tegen te spelen. De Belgian Cats hebben nog een heel grote groeimarge."