De pruillip van Wout van Aert: einde veldritseizoen, op naar Tenerife

Van Aert liet met zijn pruillip wel blijken dat hij het einde van zijn veldritseizoen betreurt. Merksplas was de laatste onderneming in het veld van Van Aert, die zijn blik nu volledig op de weg kan richten.

Van Aert: "Ik had er vandaag nog wel zin in"

Wout van Aert was met zijn fiets afgezakt naar Merksplas, maar kon dus al snel aan zijn terugtocht beginnen.

"Ik woon op zo'n 20 kilometer en wou met de fiets even losrijden, maar op weg naar Merksplas kreeg ik het bericht dat de cross was afgelast. Ik ben toch maar naar hier gefietst. Straks zal ik wel tegenwind hebben", lachte Van Aert wat zuur.

"Of ik de beslissing begrijp? Ja, veiligheid is belangrijk. Het gaat over veiligheid voor de renners, maar ook voor het publiek. Ik neem aan dat het de enige juiste beslissing is."

"Ik heb gisteren dus mijn laatste cross gewonnen. Het is leuk om mijn seizoen zo af te sluiten. Ik had er vandaag nog wel zin in, want ik had me gisteren nog goed verzorgd en ik wou mijn goeie benen nog eens gebruiken. Maar het is wat het is."

Van Aert trekt nu op hoogtestage naar Tenerife. "Daar kijk ik naar uit. Een hoogtestage heeft me in het verleden altijd goed gedaan. Ik hoop dat ik daar de laatste hand kan leggen om een goed voorjaar te rijden."