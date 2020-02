Kersten en Verbruggen verdelen de Vlaamse veldlooptitels

Lahsene Bouchikhi triomfeert, Kersten Vlaams kampioen

In het klassement van de CrossCup is Dieter Kersten de nieuwe leider, maar hij heeft amper 4 punten voorsprong op Isaac Kimeli. Als Kimeli over 2 weken het BK in Brussel wint, kroont hij zich alsnog tot eindwinnaar van de CrossCup.

In een spannende slotronde klopte Bouchikhi zijn Britse concurrent voor de zege. Bouchikhi is uit Sint-Niklaas afkomstig, maar bij het Brusselse Excelsior aangesloten. Daardoor kwam hij niet in aanmerking voor de Vlaamse titel.

Soufiane Bouchikhi en Isaac Kimeli waren er niet bij in Rotselaar, omdat ze op hoogtestage zijn.

Verbruggen Vlaams kampioen bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging Hanne Verbruggen er zoals gewoonlijk al in de eerste meters vandoor. Ze bouwde haar kloof in Rotselaar stelselmatig uit.

Maar in de slotronde zag Verbruggen plots de Britse Kate Holt naderen. Holt ging op en over onze landgenote en won zo voor het 2e jaar op een rij in Rotselaar.

Verbruggen kwam als 2e over de streep, goed voor de Vlaamse titel. Tweede Belgische was Sofie Van Accom, op de 6e plaats. Belgisch kampioene Hanna Vandenbussche was 3e Belgische.

Eerder dit seizoen won Verbruggen al de CrossCup-manches in Berlare, Mol en Roeselare. Met alleen nog het BK in Brussel op de planning kan de eindzege in de CrossCup haar nog nauwelijks ontsnappen. Ze heeft een voorsprong van 21 punten op Van Accom, op het BK vallen nog maximaal 28 punten te rapen.