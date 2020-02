Donderslag bij heldere hemel: judoka Teddy Riner verliest na meer dan 9 jaar

Teddy Riner is een levende judolegende. De 30-jarige Fransman is tweevoudig olympisch kampioen en mikt komende zomer in Tokio op een derde gouden medaille.

Maar op minder dan 6 maanden van de Spelen heeft Riner een wake-upcall gekregen. In de derde ronde in Parijs verloor Riner zowaar.

Een zeer uitzonderlijke gebeurtenis, want zijn vorige verliespartij dateerde al van 13 september 2010.

De Japanner Kokoro Kageura, nummer twee van de wereld, maakte een einde aan de indrukwekkende reeks van 154 gewonnen gevechten op een rij van Riner bij de zwaargewichten.