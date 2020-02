"Kim Clijsters zal niet van het terrein geblazen worden"

Volgende week begint Kim Clijsters in Dubai aan haar comeback. "De signalen uit haar team klinken positief, maar voor ons is het nog wat tasten in het duister", stelt onze tenniscommentator Dirk Gerlo.

"Beslist na training met Malisse"

Kim Clijsters zou normaal gezien volgende maand in Mexico haar eerste toernooi spelen, maar de voormalige nummer 1 kan niet wachten en gaat volgende week al aan de slag op het sterk bezette toernooi in Dubai. "Dat hing al een beetje in de lucht", weet Dirk Gerlo. "Ik durf te denken dat de voorbije week met het Fed Cup-team in Kortrijk wel voor de stroomversnelling heeft gezorgd." "Clijsters heeft daar getraind met Elise Mertens, Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure. Die spraken toch allemaal met het nodige respect en bewondering over haar niveau. Coach Johan Van Herck deed dat ook." "Vrijdag heeft Clijsters nog 2 uur intensief getraind met Xavier Malisse en dan is de besissing gevallen. Vanuit Dubai, waar ze niet om een oliedollar verlegen zitten, zullen ze ook wel nog even hebben laten weten dat Kim heel erg welkom was. En voilà, woensdag vertrekt ze naar de Emiraten om haar nieuwe comeback in te zetten."

Vorig weekend trainde Kim Clijsters met het Belgische Fed Cup-team.

Nagenoeg hele top 10 speelt mee

In Dubai ontmoet Kim Clijsters meteen de wereldtop. Dirk Gerlo: "Ik heb het nog even nagekeken. Ashleigh Barty, de nummer 1 in de wereld, is er niet bij. Zij is geblesseerd. Maar de nummers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 staan wel allemaal op de tabel." "Met Halep, Andreescu en Kenin hebben ze daar de winnaressen van de jongste 3 grandslamstoernooien. Ook Muguruza, de verliezende finaliste in Melbourne, speelt mee in Dubai." "Weet dat Clijsters daar in Dubai een wildcard krijgt, dat ze geen reekshoofd is. En dat ze dus in de eerste of uiterlijk in de tweede ronde een zeer stevige tegenstandster krijgt." (lees voort onder IG-post)

In de eerste of uiterlijk in de tweede ronde krijgt Kim Clijsters een erg stevige tegenstandster. Dirk Gerlo

"Hoe ver ze geraakt, is de vraag van 1 miljoen"

Wat mogen tennisliefhebbers verwachten van Kim Clijsters in Dubai? "Dat is voor ons als buitenstaanders heel moeilijk in te schatten", antwoordt Dirk Gerlo. "Je vangt alleen een paar signalen op van mensen uit het team. En die signalen zijn behoorlijk positief." "Maar eerlijk gezegd is dat weinig om op te bouwen, om een mening te vormen. Dus ja, het is nog wat tasten in het duister." "Een paar weken geleden op de mediadag was het duidelijk dat de slagen er nog waren, maar dat de scherpte, de conditie, het competiegewicht er nog niet waren. De voorbije weken heeft Clijsters daar hard aan gewerkt, dat viel wel op in Kortrijk, maar competitie is natuurlijk helemaal iets anders dan training." "De stress van de match komt er nu bij. Je zit daar met een topveld dat niet wil afgaan tegen Clijsters en je zit met de vraag of Clijsters meekan met het tempo van de nieuwe generatie." Hoe heeft ze de onderbreking van 7 jaar verteerd? "Dubai gaat heel wat duidelijk maken", weet onze tenniscommentator. "Ik denk dat Clijsters - en dat heb ik weken geleden ook al gezegd - zeker niet van het terrein geblazen gaat worden, maar hoever ze gaat geraken, of ze daar een match gaat winnen, dat is echt de vraag van 1 miljoen."

Kim Clijsters en Dirk Gerlo.

VIDEO: Kim Clijsters moedigt de Belgian Cats aan