Kleine verrassing in Zuid-Afrika: Impey is geen nationaal kampioen meer

Vrijdag veroverde Daryl Impey (Mitchelton-Scott) voor de 8e keer op een rij de Zuid-Afrikaanse titel in het tijdrijden.

Op de weg ging hij vandaag voor een 3e nationale titel op een rij. Maar dat was zonder de 25-jarige Ryan Gibbons gerekend, die vorig jaar nog 2e werd achter Impey.

Voor NTT (de opvolger van Dimension Data) is het de 3e zege in 2 dagen. Vandaag snelde Max Walscheid naar ritwinst in de Ronde van Langkawi. Gisteren was Ben O'Connor de sterkste in de Ster van Bessèges.