Casse verovert goud op officieus WK in Parijs tegen passieve Oezbeek

Casse begon als nummer twee van de wereld als favoriet aan de finale, al was het wel oppassen voor Boltaboev. De Oezbeek had op zijn weg naar de finale immers de nummer 1 van de wereld uitgeschakeld.

Het was een afwachtende kamp en de nummer 18 van de wereld kreeg al snel twee bestraffingen. In de gouden score werd een derde bestraffing van de scheidsrechter voor passief vechten hem fataal.

Voor de 22-jarige Casse is het zijn eerste titel op een grandslamtoernooi en het is meteen een hele mooie. Het toernooi in Parijs was sterk bezet omdat veel judoka's nog punten moeten sprokkelen voor de Olympische Spelen.