Tokio 2020 is binnen: "De Olympische Spelen: dat leek iets onmogelijks"

Meesseman: "Publiek heeft storm in de zaal gebracht"

Emma Meesseman was weer de leading lady van de Belgian Cats. "Ik heb geprobeerd om mijn stempel te drukken wanneer het nodig was."

"Bij beide ploegen zag je dat er veel afhing van deze match en ook de vermoeidheid speelde een rol. Maar we hebben vechtlust getoond."

"Het publiek in Oostende was ook super. Ik ben blij dat ze geen schrik hadden voor de storm. Ze hebben een storm in de zaal gebracht. We kregen kippenvel."

"Tokio? Dat is een kinderdroom die waar wordt. We weten wel nog niet hoe het voelt. Daar aankomen zal het topmoment zijn van dit project waar we al jaren mee bezig zijn. Nu moeten we gewoon genieten van wat we al gedaan hebben. Op naar de zomer."