Ajax-coach: "Natuurlijk volgen we Jan Vertonghen nadrukkelijk"

Jan Vertonghen (32) is geen vaste waarde meer bij de Engelse topclub Tottenham Hotspur. Woensdagavond was hij erg teleurgesteld toen José Mourinho hem van het veld haalde in de FA Cup-match tegen Southampton (3-2).

Op het einde van het seizoen is Vertonghen transfervrij. Om terug te keren naar Amsterdam?

"Jan heeft een verleden bij Ajax, natuurlijk volgen wij zijn situatie nadrukkelijk", stelde Ajax-coach Erik ten Hag vanavond op de Nederlandse sportzender Ziggo. "Je moet wel kijken naar de positie en de beschikbaarheid. Als dat bij mekaar komt, is hij een optie."

Vertonghen heeft flink wat jaren op zijn voetbalteller, maar daar knapt Ajax niet op af. Ten Hag: "Van een leeftijdsgrens is sowieso geen sprake. Als iemand goed genoeg is, maakt het niet uit hoe oud hij is."

Vertonghen speelde al 6 seizoenen in de hoofdmacht van Ajax en hielp de club aan 2 landstitels en 2 Nederlandse bekers. In 2012 verhuisde hij naar Tottenham. Om in 2020 terug te keren?