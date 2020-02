Ook alle matchen in amateurvoetbal en provinciale reeksen zijn afgelast

De storm Ciara houdt de voetballers vandaag weg van de Belgische velden. Gisteren besliste de Pro League al dat alle matchen in 1A, 1B en 1e amateur vandaag niet zullen plaatsvinden en verschoven worden naar woensdag en donderdag.

Vanmorgen hakte ook Voetbal Vlaanderen de knoop door. "Door de weersomstandigheden wordt beslist dat alle namiddagwedstrijden van zondag 9 februari van 2e en 3e klasse amateurs en het provinciaal voetbal worden afgelast."

In Franstalig België zijn de wedstrijden in 2e en 3e klasse bij de amateurs afgelast. In Waals-Brabant en Brussel is er een algemene afgelasting, net als in Luik en Namen. In Luxemburg zijn alle wedstrijden dit weekend afgelast.

Enkel in de provincie Henegouwen zijn er voorlopig geen afgelastingen.