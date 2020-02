Vermaelen en Iniesta winnen Japanse Supercup na doldwaze penaltyreeks

De ruim 51.000 toeschouwers in Saitama kregen waar voor hun geld in de wedstrijd tussen kampioen Yokohama en bekerwinnaar Vissel Kobe. In de reguliere speeltijd serveerden beide teams al 6 doelpunten. Vermaelen en co kwamen 3x op voorsprong, maar telkens kwam Yokohama langszij.

Geen verlengingen bij 3-3 na 90 minuten, wel meteen strafschoppen. Dat verliep aanvankelijk goed, want de eerste 4 penalty's vlogen alle vier binnen. Onder meer Adres Iniesta stak er eentje binnen voor Vissel Kobe.

Maar dan werd er plots een onwaarschijnlijk scenario geschreven: liefst 9 strafschoppen op rij gingen de mist in. Ook Thomas Vermaelen faalde vanaf de stip: hij trapte hoog over. Gelukkig voor de Rode Duivel verzuimde ook de volgende Yokohama-speler vanaf 11 meter, waarna Vermaelens ploegmaat Yamaguchi de verlossende pingel binnen jaste.

"Zo'n strafschoppenserie heb ik nog nooit meegemaakt. Dit was een goede reclamespot voor het Japanse voetbal. Ik hoop dat de fans ervan genoten hebben", lachtte de Duitser Thorsten Fink, de trainer van Iniesta en Vermaelen bij Vissel Kobe.