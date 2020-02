Dolblije Van Aert: "Dit is een bevestiging dat ik het nog altijd kan"

Reactie van Van Aert:

"Rustig de tijd genomen"

Ruben Van Gucht wilde meteen na de wedstrijd weten wat er door de drievoudige wereldkampioen heen ging in de laatste rechte lijn. "Heel veel", antwoordde Van Aert met de glimlach.

"Het is de eerste keer dat ik win sinds mijn val in de Tour. Het is een bevestiging dat ik het nog altijd kan. Ik besliste om van ver aan te gaan. Ik voelde me heel goed van in het begin van de cross."

"Ik heb rustig de tijd genomen om op te schuiven en toen ik plots alleen zat in de achtervolging op Quinten Hermans zag ik dat iedereen op zijn limiet zat. Ik kwam bij Quinten, duwde door en kon daarna het verschil maken."

Hoeveel deugd doet deze zege? "Het is niet de grootste overwinning, maar wel eentje voor eigen volk. Ik zat al een hele week met deze cross in mijn hoofd. Het is een beloning voor mezelf, ik word er best emotioneel van."

"Voor het thuispubliek rijden is ook heel leuk. Ik ben hier Belgisch kampioen geworden een paar jaar geleden en dat is nog altijd één van mijn mooiste dagen. Ik heb nu ook eindelijk de Krawatencross gewonnen. Ik denk dat ik hier heel veel mensen in mijn dorp een plezier mee doe."