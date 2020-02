Jai Hindley lonkt naar eindwinst in Herald Sun Tour na nieuwe ritzege

Een groepje van 6 renners mocht in de 4e etappe het verhaal van de dag schrijven. De zes konden met een voorsprong van zo'n drie minuten beginnen aan de slotklim en dat bleek niet voldoende. Op 5 kilometer van de streep werd de laatste vluchter opgeraapt.

In de strijd om de dagzege op Mount Buller gooide Sebastien Berwick de knuppel in het hoederhok met een flukse versnelling in de slotkilometer. Leider Jai Hindley was de enige die zijn wagonnetje kon aanpikken. De renner van Sunweb stoomde vervolgens ook door naar zijn tweede ritzege en verstevigde zo ook zijn leidersplaats. Zondag eindigt de Herald Sun Tour met een korte etappe in Melbourne.