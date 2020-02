Ook de wedstrijd tegen Osasuna komt nog te vroeg voor Hazard

Hazard viel in het CL-duel tegen PSG uit na een duel met collega-Rode Duivel Thomas Meunier. De nummer 7 van Real Madrid sloot vorige week donderdag aan op training bij Real, maar een terugkeer op het veld is nog niet voor dit weekend tegen Osasuna.

Er komen voor Real Madrid belangrijke weken aan. Eind februari ontmoet het Manchester City in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Begin maart is er de Clasico tegen FC Barcelona, eerste achtervolger in de Primera Division. Met of zonder Hazard?