Verbrodt storm "Ciara" sport op zondag? "Het heeft geen zin om nu al paniek te zaaien"

De storm Ciara is onderweg naar België. De weersvoorspellingen voor zondag zien er niet al te best uit: met rukwinden boven de 100 kilometer per uur zou de storm wel eens stevig kunnen huishouden in ons land. Hoe zal Ciara de sport op zondag beïnvloeden?

Weerman Bram: "Ideaal weer voor kampioenschap tegenwindfietsen"

Onze weerman Bram benadrukt dat de storm vooral in de late namiddag zwaar tekeer zal gaan. De hevige wind zal ook nauwelijks gaan liggen: "Het gaat om een stormdepressie, waardoor de wind continu hard blijft waaien, met af en toe pieken boven de 110 kilometer per uur." "Geen goed weer voor veldrijden, voor het Nederlandse kampioenschap tegenwindrijden is het dan weer ideaal."

Superprestige in Merksplas: "Wij gaan niet mee in de paniek"

In het veldrijden vindt op zondag de Superprestige in Merksplas plaats. Vooral in het open gedeelte en het bos kunnen de rukwinden gevaarlijk zijn. Ondanks de weersvoorspellingen gaat de cross gewoon door zoals gepland: "Wij volgen die berichten op de voet", zegt organisator Marc Van Gestel. "Maar we gaan niet mee in de paniek die nu al heerst. De cross gaat gewoon door en wanneer het onveilig zou worden, zullen wij de gepaste maatregelen nemen."

Stel dat het publiek wegblijft door negatieve berichten, dan dragen wij wel de gevolgen. Marc Van Gestel - organisator Superprestige Merksplas

Van Gestel is niet opgezet met de negatieve impact op de opkomst die die de storm zou hebben: "Het heeft geen zin om nu al paniek te zaaien over een storm die er nog niet is. Stel dat het dan toch allemaal niet zo erg is met die storm en het publiek blijft weg door negatieve berichten, dan dragen wij wel de gevolgen."

CrossCup in Rotselaar neemt voorzorgsmaatregelen

De CrossCup in Rotselaar komt ook binnen het bereik van de storm. Zij nemen wel maatregelen tegen de storm. "Alle bogen en doeken zijn weggehaald en de nadar wordt extra verstevigd door paaltjes bij te slaan", klinkt het bij organisator Paul Van den Bergh. Ook de VIP-tent werd uit voorzorg afgebroken. Er werd beslist om het programma in te korten, aangezien het zwaarste deel van de storm voorlopig pas in de namiddag verwacht wordt. Daarom zullen de junioren samenlopen met de masters. De organisatoren staan in contact met de brandweer en evalueren zaterdag samen met hen de situatie opnieuw. "Wat hun advies zal zijn, is voorlopig nog koffiedik kijken", zegt Van den Bergh. Hij sluit een eventuele afgelasting niet uit, hoewel dat voorlopig niet aan de orde is.

De CrossCup aan het meer van Rotselaar vorig jaar

Weinig onrust in het voetbal: "Indien nodig kan scheidsrechter beslissen"