VIDEO: Groenewegen vloert Jakobsen opnieuw met een banddikte in Valencia

Na de top van de enige klim van de dag, de Hondon de los Frailes, had het peloton nog 70 kilometer de tijd om 6 vroege vluchters bij de lurven te vatten. Deceuninck-Quick Step en Jumbo-Visma hielden de achterstand beperkt tot maximaal 3 minuten.

Op 12 kilometer van het einde smakte Dylan Groenewegen tegen het asfalt in zijn oranje leiderstrui van het puntenklassement. De Nederlander kon voort zonder veel problemen en niet veel later was het verhaal van de vroege vlucht voorbij.

In de slotkilometer probeerden Michal Kwiatkowski en Lawrence Naesen de massasprint te ontlopen, erg succesvol was hun poging niet.

De sprint werd van ver op gang gebracht door Luka Mezgec en Ivan Carcia Cortina, maar aan Groenewegen was niet veel te doen. Jakobsen kwam nog sterk opzetten, maar over zijn landgenoot raakte hij niet meer. Jack Haig begint morgen als leider aan de bergrit naar Altea.