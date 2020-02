Van Herck blijft positief: "We hebben nog alles in eigen handen"

De reactie van Johan Van Herck na dag 1:

"Dat is nu éénmaal topsport"

Poetintseva trok pas in de derde set het laken naar zich toe, met heel wat grinta. "Bonaventure was aangeslagen na het setverlies, maar ze herpakte zich goed. Het momentum kantelde daarna en de ballen van Poetintseva vielen plots wel binnen. Ze anticipeerde ook goed op de tactische keuzes van Bonaventure."

"Toch blijf ik positief. Het is 1-1 na de eerste dag en we hebben nog altijd alles in eigen handen. Maar dat het hard aankomt dat het geen 2-0 is, dat is een understatement."

"Langs de andere kant: ze heeft gedaan wat ze moest doen. Als ze het afmaakt, was het een geweldige wedstrijd geweest. Dat is nu éénmaal topsport, je moet het laatste punt winnen. Dat hebben we in de tweede match niet gedaan."

Bonaventure kreeg bij 5-4 in de tweede set drie kansen om België op een geruststellende 2-0-voorsprong te zetten tegen Kazachstan. Drie keer knokte de felle Poetintseva zich terug in de wedstrijd en ook op de eigen opslag lukte het daarna niet voor onze langenote.

"Het is een zware dag geweest"

Wat zeg je als coach na zo'n tweede set? "Bonaventure was heel ontgoocheld, dat is ook logisch. Je speelt niet voor jezelf, maar voor de ploeg. Dat is ook onze kracht en ik heb ook aan de bank gevraagd om haar te steunen in de derde set. We moeten haar niet de schuld geven."

"Ook voor Elise Mertens was het niet gemakkelijk in de eerste wedstrijd. Het zijn hier totaal andere omstandigheden dan de speelsters gewoon zijn. Ze speelde in het begin zeker niet goed, gelukkkig kantelde het nog volledig in haar voordeel."

Mertens en Poetintseva kijken elkaar morgen in de ogen. Wat verwacht Van Herck van die wedstrijd? "Een goeie Mertens kan hier van iedereen winnen. We gaan uit van onze eigen sterkte. Poetintseva is een pitbull en heeft nu veel vertrouwen, maar Mertens heeft de kwaliteiten om ze opzij te zetten. Dan zitten we op schema."

"Het is nog te vroeg om te zeggen of Bonaventure opnieuw kan/zal spelen. De ontgoocheling is op dit moment nog te groot en we moeten alles laten zakken. We hebben veel kunnen leren van de twee wedstrijden. Dat nemen we mee en morgen nemen we een beslissing. Het is een zware dag geweest."