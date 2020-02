Bondscoach Mestdagh: "Tegen Japan wél eens goed van start gaan"

Philip Mestdagh moest tegen Canada lijdzaam toekijken hoe zijn Belgian Cats in de slotfase net niet voor de ommekeer konden zorgen. "Basketbal is geen computerspel. Je bent afhankelijk van je speelsters", blikt Mestdagh nog eens terug.

"Je hebt altijd de hoop dat de wedstrijd nog zou kantelen, maar dat lukt uiteindelijk niet omdat we de verkeerde beslissing nemen."

"Iedereen was ontgoocheld, maar het was wel tegen een van de subgrootmachten, na de VS en Australië. Je kunt tegen hen 1 of 2 keer op de 10 eens winnen, maar het is dus geen evidentie dat je zomaar wint."

"De nederlaag was ook een beetje ingecalculeerd. We nemen de positieve zaken mee naar de volgende matchen. Vooral zondag tegen Zweden wordt een finale voor ons."

Maar eerst is er dus nog vanavond de match tegen Japan. "We hebben al heel wat video van hen bekeken. Als we nu wél eens goed van start gaan en we kunnen onze sterke punten uitspelen en hun zwakke punten neutraliseren, dan hebben we een kans."