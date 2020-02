"Elke finale is prachtig"

Antwerp-trainer Laszlo Bölöni noemde Club al "de grote favoriet". "Hij kruipt graag in de rol van underdog. Wij willen elke wedstrijd winnen. We zijn dichtbij een doel, maar ook nog heel ver weg."

"Elke finale is sowieso prachtig. Dat heb ik ook aan mijn spelers gezegd voor de dubbele confrontatie met Zulte Waregem. Heel weinig spelers hebben al een finale gespeeld. Ook ervaren jongens als Vanaken of Vormer hebben er niet al te veel op de teller staan. Elke finale is uniek, tegen wie het ook is."

Clement zag gisteren dat Antwerp de tegenstander wordt in de bekerfinale op 21 of 22 maart. Een droomfinale dus? "Dat zou het ook tegen Kortrijk geweest zijn. Het lag gisteren heel dichtbij mekaar."

"Tevreden met ons puntenaantal"

Voor Club de bekerfinale speelt, moet het eerst nog vol aan de bak in de competitie. Komende zondag trekt het naar Luik voor de topper van de speeldag tegen Standard. "Het wordt onze 7e wedstrijd in 22 dagen", weet Clement.

"Op Okereke na, is iedereen klaar om te spelen. We hebben na de winterstop enkel topmatchen gespeeld, waarvan drie op verplaatsing in de competitie. Ik ben heel tevreden met ons puntenaantal in die drukke en zware periode."

"Toch maakt het een groot verschil als je een wedstrijd een hele week kan voorbereiden. Onze recuperatietijd is heel beperkt geweest. We zijn de ploeg met veruit de meeste wedstrijden op de teller."

"Het wordt sowieso niet gemakkelijk in Luik. Het veld zal er niet goed bij liggen en er is misschien nog stormweer op komst ook. Hoe dan ook gaan we keihard voor de drie punten, maar het kan zijn dat ik zondagavond ook tevreden ben met één punt. De lat ligt voor ons gewoon heel hoog."